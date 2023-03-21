МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник днем растут более чем на 1%, поскольку проблемы в банковском кризисе могут негативно повлиять прежде всего на предложение сырья на рынке, свидетельствую данные торгов и комментарий аналитика. Reuters допустил рост поставок нефти через российские порты

По состоянию на 15.08 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивает на 1,52%, до 74,92 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI — на 1,8%, до 69,07 доллара.

По словам главы глобального отдела сырьевых товаров Goldman Sachs Group Inc. Джеффа Карри (Jeff Currie), которые приводит агентство Блумберг, банковский кризис в конечном итоге станет фактором роста для нефтяных цен, потому что он ударит по предложению сильнее, чем по спросу, поскольку пока нет никаких признаков того, что ситуация в банковской сфере как-то ослабляет физический спрос на сырье.

Ранее регуляторы штата Калифорния закрыли входящий в двадцатку крупнейших коммерческих банков США Silicon Valley Bank. Это стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Помимо этого, власти закрыли крупный нью-йоркский Signature Bank из-за системных рисков, также было объявлено о закрытии крипто-ориентированного банка Silvergate. Всё это сказалось и в других частях света — так, оказавшийся в кризисе Credit Suisse теперь будет поглощён другим крупным швейцарским банком, UBS.

Кроме того, по мнению экспертов, ситуация с крахом сразу нескольких американских банков подтолкнёт Федеральную резервную систему США принять более "мягкое" решение относительно дальнейшей монетарной политики по итогам близящегося мартовского заседания, а это позитивно для притока свежей ликвидности на финансовые рынки, то есть дополнительно способно разогнать цены на нефтяные фьючерсы.