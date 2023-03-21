МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Франция начала задействовать стратегические запасы нефти на фоне забастовок работников нефтеперерабатывающих заводов и нефтехранилищ против пенсионной реформы, сообщает во вторник Рейтер со ссылкой на минэнерго Франции. Во Франции приняли скандальный закон об увеличении пенсионного возраста

"Министерство обеспечивало точечное использование стратегических запасов с начала марта", – цитирует агентство представителя ведомства.

По состоянию на вторник на 700 АЗС Франции нет ни одного вида топлива, при этом ещё на 852 заправках наблюдается дефицит самых популярных видов бензина (95 и 98) и дизеля. Их число постоянно увеличивается. Об этом свидетельствует информация онлайн-сервиса по отслеживанию дефицита топлива на заправках.

Как отмечают французские СМИ, в регионах начали скапливаться пробки из желающих заправиться водителей.

На фоне этого власти уже распорядились принудительно вывести на работу бастующих сотрудников НПЗ и намерены делать это далее в случае необходимости, заявил ранее официальный представитель кабмина Оливье Веран.

С 7 марта во Франции начались бессрочные забастовки против пенсионной реформы в стране. Они затронули практически все сектора экономики, включая энергетический сектор. Забастовки проходят на французских АЭС, терминалах СПГ, а также нефтеперерабатывающих заводах.

По призыву профсоюза CGT-Chimie забастовки проходят на принадлежащих TotalEnergies объектах: на крупнейшем во Франции НПЗ Гонфревиль-л'Орше в департаменте Приморская Сена, на НПЗ Донж в департаменте Атлантическая Луара, на биоперерабатывающем заводе La Mede в коммуне Шатонёф-ле-Мартиг, а также на НПЗ Фландерс в Дюнкерке, где, по данным профсоюза "Сила рабочих" (FO), бастуют "100% сотрудников".

Также забастовками блокированы НПЗ, принадлежащие компании ExxonMobil: НПЗ Порт-Жером-Граваншон в департаменте Приморская Сена и НПЗ в Фос-сюр-Мер в департаменте Буш-дю-Рон, где бастуют 93% персонала. Профсоюз CGT завил, что "ни капли топлива не покинет НПЗ". Также блокирован НПЗ Лавера, принадлежащий компании Petroineos.

На прошлой неделе премьер-министр Франции Элизабет Борн воспользовалась статьей 49.3 конституции Франции, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет без голосования в парламенте.