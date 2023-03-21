МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Англо-нидерландская Shell возобновила процесс продажи своей доли в 37,5% в нефтеперерабатывающем заводе PCK в немецком Шведте после передачи предприятия от российского оператора, "Роснефти", под внешнее управление Федерального сетевого агентства Германии, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники в отрасли. СМИ: Берлин намерен упростить продажу доли "Роснефти" в НПЗ в Шведте

"Shell возобновила продажу своей доли в нефтеперерабатывающем заводе PCK Schwedt… после того, как правительство Германии в прошлом году отобрало контроль над заводом у его российского оператора", — сообщило агентство. Цитаты источников при этом не приводятся.

Источники Рейтера исходят из того, что Shell открыла доступ для потенциальных покупателей к данным о деятельности завода, его расходах и доходах.

Англо-нидерландская компания в 2021 году планировала продать свою долю в НПЗ сначала австрийской Alcmene, а затем — "Роснефти". Однако для этого требовалось согласие регулирующих органов Германии, чего в итоге получено не было. В сентябре 2022 года Рейтер сообщал, что польская PKN Orlen заинтересована в покупке контрольного пакета акций НПЗ, а также готова поставлять сырье на предприятие, но только в том случае, если "Роснефть" полностью выйдет из состава его акционеров.

Правительство Германии в сентябре передало компании Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing GmbH под управление Федерального сетевого агентства Германии. Таким образом, оно получило контроль над долями трех нефтеперерабатывающих заводов: PCK в Шведте, Miro в Карлсруэ и Bayernoil в Вогбурге. В октябре СМИ сообщили, что "Роснефть" через юристов пытается оспорить это решение. Но иск компании против немецкого правительства ранее в марте текущего года был отклонен судом.

Нефтеперерабатывающий завод PCK Raffinerie GmbH, расположенный в Шведте, снабжает нефтепродуктами большую часть восточной части Германии, включая аэропорт Берлина. Расположение завода позволяет поставлять нефть марки Urals по трубопроводу "Дружба". Его мощность составляет 11,6 миллиона тонн в год (текущая доля "Роснефти" в мощности завода — 6,3 миллиона тонн в год), индекс Нельсона — 9,8. Акционеры: "Роснефть" — 54,17%, Shell — 37,5%, итальянская Eni — 8,33%.