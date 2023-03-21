МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. РФ сейчас близка к достижению целевого уровня сокращения добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки, запланированного с марта, он будет достигнут в ближайшие дни, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Россия сохраняет свою позицию о полном неприятии незаконных ограничительных мер и добровольно объявила об ограничении добычи в объеме 500 тысяч баррелей в сутки с марта месяца. На данный момент Россия находится близко к достижению целевого уровня сокращения — он будет достигнут в ближайшие дни", — сообщил он журналистам.
"В соответствии с текущей ситуацией на рынке решение о добровольном сокращении добычи в размере 500 тысяч баррелей в сутки будет действовать до июня 2023 включительно", — сказал Новак.
В феврале Новак анонсировал, что Россия в марте добровольно сократит добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки, что будет способствовать восстановлению рыночных отношений.
https://1prime.ru/oil/20230321/840146386.html
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