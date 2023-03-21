Цены на нефть во вторник растут более чем на процент в преддверии итогов заседания ФРС
МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник вечером растут более чем на 1%, пока рынки ждут решения Федрезерва США по ставке, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 20.09 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 1,37%, до 74,81 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI — на 1,89%, до 69,1 доллара.
Стоимость нефти повышается на фоне ожиданий итогов двухдневного мартовского заседания Федрезерва США, публикация которого запланирована на вечер среды. По данным CME Group, 84,9% аналитиков закладывают повышение ставки в марте февральскими темпами — на 25 базисных пунктов, а 15,1% допускают сохранение ставки на текущих 4,5-4,75% годовых.
"В настоящее время ожидается, что ФРС повысит ставки на 25 пунктов. Если ФРС приостановит повышение ставок, то завтра нефть, скорее всего, пойдет в рост. Если ФРС будет придерживаться своего первоначального плана повышения ставок на 50 пунктов, нефть, вероятно, будет падать дальше", — полагают аналитики брокерской компании StoneX Group, чье мнение приводит портал MarketWatch.
https://1prime.ru/oil/20230321/840149160.html