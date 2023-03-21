МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник вечером растут более чем на 1%, пока рынки ждут решения Федрезерва США по ставке, свидетельствуют данные торгов. Цены на нефть растут на рисках нехватки предложения во вторник

По состоянию на 20.09 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 1,37%, до 74,81 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI — на 1,89%, до 69,1 доллара.

Стоимость нефти повышается на фоне ожиданий итогов двухдневного мартовского заседания Федрезерва США, публикация которого запланирована на вечер среды. По данным CME Group, 84,9% аналитиков закладывают повышение ставки в марте февральскими темпами — на 25 базисных пунктов, а 15,1% допускают сохранение ставки на текущих 4,5-4,75% годовых.

"В настоящее время ожидается, что ФРС повысит ставки на 25 пунктов. Если ФРС приостановит повышение ставок, то завтра нефть, скорее всего, пойдет в рост. Если ФРС будет придерживаться своего первоначального плана повышения ставок на 50 пунктов, нефть, вероятно, будет падать дальше", — полагают аналитики брокерской компании StoneX Group, чье мнение приводит портал MarketWatch.