МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Российское руководство приняло решение продлить добровольное сокращение добычи нефти в стране на 500 000 баррелей в сутки по июнь 2023 года, заявил вице-премьер Александр Новак. Об этом сообщают "Ведомости". Вышли данные об увеличении добычи нефти и газа в Китае

По словам вице-премьера, в настоящий момент Российская Федерация близка к выходу на целевой уровень сокращения нефтедобычи и достигнет его "в ближайшие дни".

Вместе с тем Новак отметил, что на сегодняшний день на мировой рынок испытывает "беспрецедентное отрицательное давление неестественных рукотворных факторов", провоцирующих волатильность и неопределенность.

В числе этих факторов Новак назвал "недальновидную энергетическую повестку западных стран, направленную на лишение традиционных секторов энергетики инвестиций, введение незаконных ограничений на свободное передвижение энергетических товаров и введение эмбарго на поставку нефти и нефтепродуктов".