Вице-премьер Новак: Россия продлевает сокращение нефтедобычи по июнь 2023 года
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МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Российское руководство приняло решение продлить добровольное сокращение добычи нефти в стране на 500 000 баррелей в сутки по июнь 2023 года, заявил вице-премьер Александр Новак. Об этом сообщают "Ведомости".
По словам вице-премьера, в настоящий момент Российская Федерация близка к выходу на целевой уровень сокращения нефтедобычи и достигнет его "в ближайшие дни".
Вместе с тем Новак отметил, что на сегодняшний день на мировой рынок испытывает "беспрецедентное отрицательное давление неестественных рукотворных факторов", провоцирующих волатильность и неопределенность.
В числе этих факторов Новак назвал "недальновидную энергетическую повестку западных стран, направленную на лишение традиционных секторов энергетики инвестиций, введение незаконных ограничений на свободное передвижение энергетических товаров и введение эмбарго на поставку нефти и нефтепродуктов".
https://1prime.ru/oil/20230322/840150717.html
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