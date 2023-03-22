News: российская делегация завершает в Пакистане переговоры о поставках нефти
МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Делегация из России проводит в Карачи переговоры с Государственной нефтяной компанией Пакистана для внесения последних штрихов в межправительственное соглашение о поставках сырой нефти, сообщает пакистанское издание News со ссылкой на представителей минэнерго страны.
"В случае успешных переговоров обе номинированные государством компании подпишут коммерческое соглашение… 22 марта", — сказал чиновник, говоривший на условиях анонимности.
По данным издания, "в соответствии с соглашением между правительствами нефтяное подразделение (Пакистана) хочет зафиксировать сделку на уровне, близком к 50 долларам за баррель, что на 10 долларов за баррель ниже предельной цены", введенной странами G7.
"Российская сторона согласует с Государственной нефтяной компанией Пакистана все предварительные условия, прежде чем подписать соглашение, которое включает способ оплаты, стоимость доставки с премией и стоимость страхования. Официальные лица заявили, что российский "Центр оперативного обслуживания" (PSC), может предложить скидку от базовой цены в ходе переговоров с технической командой Государственной нефтяной компании Пакистана", — отмечает издание.
"Мы также должны иметь в виду стоимость российской нефти на суше, поскольку судно с сырой нефтью прибудет через 30 дней, из-за чего стоимость доставки за баррель составит 10-15 долларов. Мы опасаемся, что максимальная скидка будет компенсирована стоимостью доставки сырой нефти", — отметил собеседник издания.
Газета отмечает, что власти Пакистана не хотят разглашать способ оплаты России за импорт нефти, а также обдумывают вопросы ее доставки выбирая между судами Пакистанской национальной судоходной корпорации для транспортировки нефти из российского порта или использованием российских танкеров.
"Первое судно с сырой нефтью из России прибудет в конце апреля в качестве пробного для оценки стоимости доставки сырой нефти по сравнению с грузом, который Пакистан получает от ADNOC и Saudi Aramco", — отметил собеседник газеты.
В случае, если стоимость нефти из России будет признана достаточно низкой, Пакистан одобрит импорт российской нефти и может получать 2-4 танкера в месяц, отмечает издание.
https://1prime.ru/oil/20230322/840151992.html