МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Делегация из России проводит в Карачи переговоры с Государственной нефтяной компанией Пакистана для внесения последних штрихов в межправительственное соглашение о поставках сырой нефти, сообщает пакистанское издание News со ссылкой на представителей минэнерго страны. Молдавия попросит "Газпром" сократить поставки газа

"В случае успешных переговоров обе номинированные государством компании подпишут коммерческое соглашение… 22 марта", — сказал чиновник, говоривший на условиях анонимности.

По данным издания, "в соответствии с соглашением между правительствами нефтяное подразделение (Пакистана) хочет зафиксировать сделку на уровне, близком к 50 долларам за баррель, что на 10 долларов за баррель ниже предельной цены", введенной странами G7.

"Российская сторона согласует с Государственной нефтяной компанией Пакистана все предварительные условия, прежде чем подписать соглашение, которое включает способ оплаты, стоимость доставки с премией и стоимость страхования. Официальные лица заявили, что российский "Центр оперативного обслуживания" (PSC), может предложить скидку от базовой цены в ходе переговоров с технической командой Государственной нефтяной компании Пакистана", — отмечает издание.

"Мы также должны иметь в виду стоимость российской нефти на суше, поскольку судно с сырой нефтью прибудет через 30 дней, из-за чего стоимость доставки за баррель составит 10-15 долларов. Мы опасаемся, что максимальная скидка будет компенсирована стоимостью доставки сырой нефти", — отметил собеседник издания.

Газета отмечает, что власти Пакистана не хотят разглашать способ оплаты России за импорт нефти, а также обдумывают вопросы ее доставки выбирая между судами Пакистанской национальной судоходной корпорации для транспортировки нефти из российского порта или использованием российских танкеров.

"Первое судно с сырой нефтью из России прибудет в конце апреля в качестве пробного для оценки стоимости доставки сырой нефти по сравнению с грузом, который Пакистан получает от ADNOC и Saudi Aramco", — отметил собеседник газеты.

В случае, если стоимость нефти из России будет признана достаточно низкой, Пакистан одобрит импорт российской нефти и может получать 2-4 танкера в месяц, отмечает издание.