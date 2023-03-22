Цены на нефть Brent снизились до 75,01 доллара за баррель на данных о росте запасов в США
МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду утром опускаются, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы обращают внимание на данные Американского института нефти (API) о недельных запасах в США.
По состоянию на 7.51 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,41% — до 75,01 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI — на 0,46%, до 69,35 доллара.
В ночь на среду API дал свою оценку динамике коммерческих запасов в США за прошлую неделю. Так, за неделю по 17 марта показатель вырос на 3,3 миллиона баррелей, хотя ожидалось снижение на 1,5 миллиона. Официальная статистика будет опубликована минэнерго страны в среду вечером. Аналитики прогнозируют уменьшение запасов на 1,6 миллиона баррелей.
Котировки при этом стабилизируются после двухдневного роста. "Ралли нефтяных цен взяло паузу перед объявлением FOMC (Федерального комитета по открытым рынкам)", — рассказала агентству Bloomberg рыночный стратег Saxo Capital Markets Чару Чанана (Charu Chanana).
Важным событием на рынках остается заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США. Регулятор позднее в среду объявит свое решение по ключевой ставке, эксперты ждут от центробанка очередного повышения. Ужесточение монетарной политики может негативно сказываться на экономических перспективах, что отражается на прогнозах по спросу на нефть.
https://1prime.ru/oil/20230322/840152267.html