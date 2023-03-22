МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду утром опускаются, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы обращают внимание на данные Американского института нефти (API) о недельных запасах в США. Россия продлевает сокращение нефтедобычи

По состоянию на 7.51 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,41% — до 75,01 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI — на 0,46%, до 69,35 доллара.

В ночь на среду API дал свою оценку динамике коммерческих запасов в США за прошлую неделю. Так, за неделю по 17 марта показатель вырос на 3,3 миллиона баррелей, хотя ожидалось снижение на 1,5 миллиона. Официальная статистика будет опубликована минэнерго страны в среду вечером. Аналитики прогнозируют уменьшение запасов на 1,6 миллиона баррелей.

Котировки при этом стабилизируются после двухдневного роста. "Ралли нефтяных цен взяло паузу перед объявлением FOMC (Федерального комитета по открытым рынкам)", — рассказала агентству Bloomberg рыночный стратег Saxo Capital Markets Чару Чанана (Charu Chanana).

Важным событием на рынках остается заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США. Регулятор позднее в среду объявит свое решение по ключевой ставке, эксперты ждут от центробанка очередного повышения. Ужесточение монетарной политики может негативно сказываться на экономических перспективах, что отражается на прогнозах по спросу на нефть.