МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Решение России продлить добровольное сокращение добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки с марта по конец июня, вероятно, связано с двумя факторами: снижением мировых цен и началом сезона ремонтов на российских НПЗ, прокомментировали РИА Новости эксперты Центра развития энергетики (ЦРЭ). Россия продлевает сокращение нефтедобычи

Вице-премьер РФ Александр Новак во вторник заявил, что решение о добровольном сокращении Россией добычи нефти в размере 500 тысяч баррелей в сутки продлено и будет действовать до конца июня 2023 года. Ранее оно было принято только на март. Его цель — способствовать восстановлению рыночных отношений на фоне введения некоторыми странами механизма потолка цен на российские нефть и нефтепродукты.

"Мы полагаем, что решение продлить сокращение добычи было связано с двумя обстоятельствами. Во-первых, снижение мировых цен на нефть в последние недели создало давление и на котировки Urals. Во-вторых, ремонты на НПЗ в апреле-мае привели бы к росту экспорта сырой нефти из России, если бы не решение правительства сократить добычу", — считают в ЦРЭ.

Российские власти, вероятно, считают, что необходимость экспортировать больше сырой нефти из-за выбытия части мощностей переработки в период ремонтов привела бы к росту дисконтов, что нежелательно, отмечают эксперты. Путин заявил о наращивании поставок нефти и газа в Китай

Соответственно, период до июня мог быть выбран именно потому, что к этому моменту весенние ремонты на НПЗ завершатся, при этом произойдет сезонный рост спроса на топливо как внутри страны, так и на экспортных рынках, полагают в ЦРЭ. Кроме того, более длительный горизонт облегчит нефтяникам управление сокращением добычи на своих активах, даст возможность планировать сервисные работы и прочее.

"В целом, нужно отметить, что динамика котировок Urals будет в гораздо большей степени зависеть от динамики мировых цен на нефть, которые сейчас движутся под влиянием страхов финансового кризиса и потенциальной рецессии. Вероятно, волатильность нефтяных котировок в ближайшие месяцы будет высокой", — заключают эксперты.