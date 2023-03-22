МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть продолжают умеренно дешеветь после того, как статистика продемонстрировала неожиданный рост коммерческих запасов этого в США, свидетельствуют данные торгов. В ЦРЭ объяснили решение России продлить сокращение нефтедобычи

По состоянию на 13.56 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,4%, до 75,02 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI — также на 0,4%, до 69,39 доллара.

После двух дней роста нефть дешевеет после публикации отчета Американского института нефти, показавшего, что за неделю, завершившуюся 17 марта, коммерческие запасы нефти в США выросли на 3,26 миллиона баррелей, хотя аналитики ожидали уменьшения на 1,45 миллиона.

Прошлый отчет неделей ранее также показал рост, на 1,6 миллиона баррелей. Последовательный прирост запасов может сигнализировать о падении глобального спроса на нефть.

Помимо этого, инвесторы ожидают позже в среду решения Федеральной резервной системы о том, какая учетная ставка будет в дальнейшем. После краха ряда крупных американских банков и нескольких беспокойных недель на рынках аналитики предположили, что Федрезерв смягчит свою политику борьбы с инфляцией.