МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 17 марта, увеличилась на 100 тысяч баррелей в сутки, до 12,3 миллиона баррелей в день, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны. Фьючерсы на газ в США падают на фоне увеличения добычи

А в среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 12,25 миллиона баррелей в сутки.

Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По окончательным данным, добыча нефти в США в декабре составила 12,1 миллиона баррелей в сутки, в январе — 12,24 миллиона баррелей в день. А за весь прошлый год добыча в среднем оценивается в 11,88 миллиона баррелей в сутки.

Минэнерго США 7 марта понизило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 50 тысяч баррелей в день — до 12,44 миллиона баррелей, на 2024 год — на 20 тысяч баррелей в сутки, до 12,63 миллиона баррелей в день.

Кроме того, коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 17 марта, увеличились на 1,1 миллиона баррелей, или на 0,2%, — до 481,2 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, напротив, ожидали снижения запасов на 1,6 миллиона баррелей.

Наконец, стратегический резерв нефти в США не изменился: показатель остается на уровне 371,6 миллиона баррелей с января. До того он снижался еженедельно начиная с сентября 2021 года. В итоге сейчас этот резерв всё ещё находится на минимуме с декабря 1983 года.

Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) за отчетный период снизились до 36,8 миллиона баррелей с 37,9 миллиона.

В то же время запасы бензина в США снизились на 6,4 миллиона баррелей (на 2,7%), до 229,6 миллиона. Аналитики ждали снижения показателя лишь на 1,7 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов сократились на 3,3 миллиона баррелей (на 2,8%) и составили 116,4 миллиона баррелей. Прогнозировалось уменьшение на 1,5 миллиона.