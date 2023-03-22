МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Советник Владимира Зеленского Олег Устенко предложил снизить ценовой потолок на российскую нефть до 10-20 долларов за баррель, пишет журнал Newsweek. СМИ: Украина "забросала" Европу яйцами

По данным издания, "Устенко заявил, что Киев хочет сократить цифру лимита вдвое — примерно до 30 долларов за баррель, при этом он сказал Newsweek, что сам он считает возможным потолок в 10-20 долларов".

Советник Зеленского также заявил Newsweek, что "это будет иметь серьезные и важные последствия".

Санкции Запада против российской нефти вступили в силу 5 декабря 2022 года. К ним относится отказ ЕС от импорта российской нефти, перевозимой по морю, а также введенное G7, ЕС и Австралией ценовое ограничение на нефть при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель. Москва в качестве контрсанкций с 1 февраля запретила поставки нефти иностранным лицам, использующим механизм лимита цен.

Также 5 февраля ЕС запретил импорт российских нефтепродуктов и совместно с G7 установил потолок цен на них в размере 100 долларов за баррель (дизтопливо), и 45 долларов за баррель (мазут).