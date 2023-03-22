МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть перешли к росту после публикации данных по запасам этого вида сырья в США, свидетельствуют данные торгов. Нефть дешевеет после выхода данных о запасах в США

По состоянию на 19.49 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 1,27%, до 76,28 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI — на 1,31%, до 70,58 доллара.

Ранее днем стоимость нефти снижалась в пределах 1%, но позже перешла к росту после того, как минэнерго США опубликовало статистику по запасам нефти в стране. Стало известно, что коммерческие запасы "черного золота" (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 17 марта, увеличились на 1,1 миллиона баррелей, или на 0,2%, — до 481,2 миллиона баррелей.

При этом запасы бензина в США снизились на 6,4 миллиона баррелей (на 2,7%), до 229,6 миллиона, хотя аналитики ждали снижения показателя лишь на 1,7 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов сократились на 3,3 миллиона баррелей (на 2,8%) и составили 116,4 миллиона баррелей при прогнозе снижения на 1,5 миллиона.

Старший рыночный аналитик DTN Трой Винсент (Troy Vincent), мнение которого приводит портал MarketWatch, считает, что еженедельный отчет по нефтепродуктам "оказал фундаментальную поддержку рынку, который в последние недели был подавлен опасениями по поводу рисков в финансовом секторе", — сказал он.

Также рынки ожидают публикации решения Федеральной резервной системы США по ключевой ставке, которое запланировано на среду. После краха ряда крупных американских банков и нескольких беспокойных недель на рынках аналитики предположили, что Федрезерв смягчит свою политику борьбы с инфляцией.