МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг утром снижаются, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы оценивают еженедельную статистику по запасам и добыче сырья в США, а также итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Эксперт заявил, что Украина не понимает механизма потолка цен на нефть

По состоянию на 7.38 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,82% — до 76,06 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI — на 1,03%, до 70,17 доллара.

В среду минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы в США за неделю по 17 марта неожиданно выросли — на 1,1 миллиона баррелей, или на 0,2%, — до 481,2 миллиона баррелей. Аналитики прогнозировали снижение запасов на 1,6 миллиона баррелей. Добыча нефти при этом увеличилась на 100 тысяч баррелей в сутки, до 12,3 миллиона баррелей в день.

Важным фактором для нефтяных рынков стали и итоги заседания американского центробанка. ФРС в среду ожидаемо повысила базовую ставку на 25 базисных пунктов — до 4,75-5% годовых. Также регулятор допустил понижение ставки в конце 2024 года, но не ожидает такого в текущем году.

ФРС начала повышать ставку в прошлом году на фоне высокой инфляции, что усилило опасения рецессии. Такая ситуация негативна для нефтяного спроса.

"Очевидно, что макроэкономика останется ключевым драйвером для направления цен (на нефть – ред.) в краткосрочной перспективе", — цитирует агентство Блумберг главу отдела сырьевой стратегии ING Groep NV Уоррена Паттерсона (Warren Patterson).