МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг днем опускаются после комментариев главы минфина США Джанет Йеллен на тему страхования банковских вкладов, что повысил осторожность инвесторов, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. Мировые цены на нефть пошли вниз

По состоянию на 13.15 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,83%, до 76,04 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI — на 1,03%, до 70,17 доллара. Темпы снижения сохраняются по сравнению с утренними значениями.

Важным фактором, на который обратил внимание нефтяной рынок, стало заявление министра финансов США Джанет Йеллен о том, что финансовые регуляторы не собираются предоставлять "полное" страхование депозитов для стабилизации банковской системы без сотрудничества с законодателями, что вновь вернуло беспокойство инвесторов по поводу устойчивости банковского сектора, возникшее после коллапса Silicon Valley Bank, и заставило задуматься о целесообразности вложения в рисковые активы.

Кроме того, в среду Федеральная резервная система (ФРС) США приняла решение повысить учетную ставку ещё на 0,25 процентного пункта. Аналитики прогнозировали именно такой шаг регулятора в борьбе с инфляцией, однако многие инвесторы рассчитывали, что этот подъем ставки станет последним. Но глава ФРС Джером Пауэлл разуверил их в этом в своем заявлении, сказав, что Федрезерв будет придерживаться политики повышения до тех пор, пока замедление темпов инфляции не станет явным.

Ужесточение монетарной политики наравне с макростатистикой из США, показавшей, что коммерческие запасы нефти в стране выросли на прошлой неделе на 1,1 миллиона баррелей вопреки ожиданиям аналитиков о снижении на 1,6 миллиона, создают ожидания возможного падения глобального спроса на нефть и отводят интерес инвесторов от рисковых активов, каким является нефть.

"Очевидно, что макроэкономика останется ключевым фактором, определяющим направление движения цен в краткосрочной перспективе. А комментарии Йеллен по поводу всеобъемлющего страхования депозитов, похоже, вновь оказали давление на рисковые активы, включая нефть", — сказал агентству Блумберг глава отдела товарной стратегии в ING Group NV Уоррен Паттерсон (Warren Patterson).