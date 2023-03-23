МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Россия в 2022 году поставила в Китай около 67 миллионов тонн нефти, почти треть от всего экспорта, в будущем эти объемы будут расти, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. Бюджет, глобальные вопросы и ЕГЭ: о чем рассказал Мишустин

"Если брать только Китайскую Народную Республику, то у нас было поставлено 67 миллионов тонн нефти. Это почти треть всей нефти, которая у нас экспортируется", — сказал он.

По словам Новака, часть из них — это трубопроводные поставки: по Сковородино- Мохэ (30 миллионов), через Казахстан (10 миллионов). По словам вице-премьера, 40 миллионов тонн — это стабильные поставки, а часть — это перенаправление морских перевозок, которые идут через такие порты как Новороссийск, Козьмино, Приморск — и это 26 миллионов тонн.

"Я думаю, в будущем эти объемы будут увеличиваться", — добавил он.