МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск "Роснефти", обязав американский медиахолдинг S&P Global опровергнуть распространенные им утверждения о причастности крупнейшей российской нефтяной компании к контрабанде иранской нефти, следует из опубликованной в четверг резолютивной части решения суда. Россия продлевает сокращение нефтедобычи

Суд признал не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию "Роснефти" опубликованные в мае 2022 года в материале под заголовком "Минфин США пресек деятельность сети контрабандных поставок нефти, действующей в интересах Ирана и связанной с Россией" сведения о том, что контрабандисты якобы сотрудничали "с российской компанией "Роснефть" в поставках иранской нефти европейским компаниям в интересах КСИР — Силы Аль-Кудс".

Суд также обязал S&P Global удалить не соответствующие действительности сведения из публикации на своем сайте и опубликовать опровержение, включающее информацию о принятом решении суда по этому делу, в течение 10 дней с даты вступления решения в законную силу.

Решение вступит в силу через месяц, если на него не будет подана апелляция. В противном случае судебный акт вступит в силу после рассмотрения апелляционной жалобы.

Медиахолдинг S&P Global специализируется на деловой информации, штаб-квартира находится в Нью-Йорке.