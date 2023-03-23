МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Падение мировых цен на нефть вызвано банковским кризисом в США, но в краткосрочной перспективе они вернутся к прежним уровням, считает вице-премьер РФ Александр Новак. Новак назвал ожидаемый объем поставок газа в Китай по "Силе Сибири"

"Я считаю, что падение цены связано с банковским кризисом, который достаточно большие риски в целом для экономики поднял. И, конечно, нефтяной рынок на это реагирует. Но, как мы видим, ситуация поправляется, и цена тоже несколько обратно уже отскочила. На мой взгляд, она даже в какой-то уже краткосрочной перспективе должна восстановиться до предыдущего уровня", – ответил Новак на вопрос журналистов о том, ожидает ли стабилизации снизившихся цен на нефть во втором полугодии.