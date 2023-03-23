МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Ситуация с переработкой нефти в России стабильная, внутренний рынок обеспечен нефтепродуктами, экспорт перенаправлен на дружественные страны, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. Новак ожидает рост цен на нефть в мире

"Сейчас ситуация стабильная, работают нефтеперерабатывающие заводы, обеспечивают внутренний рынок в полном объеме всеми необходимыми нефтепродуктами. При этом мы перенаправили экспорт, работаем с нашими партнерами, которые являются дружественными странами, которые не ввели ни эмбарго, ни потолков относительно наших энергетических ресурсов", — сказал вице-премьер.

При этом Новак, отвечая на вопрос, испытывает ли Россия проблемы с танкерами, заявил, что "если продукция реализуется, значит — нет проблем".