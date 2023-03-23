МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Дисконт на российскую экспортную нефть Urals к марке Brent по сравнению с серединой января снизился уже примерно на 8 долларов за баррель и продолжит сокращаться, сказал журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. Бюджет, глобальные вопросы и ЕГЭ: о чем рассказал Мишустин

"Да, дисконт (к Brent — ред.) несколько снизился. По сравнению с серединой января он где-то уже в среднем на 8 долларов снизился", — ответил Новак на вопрос о том, сказалось ли добровольное сокращение добычи нефти в России на величине этого дисконта.

Комментируя, ожидается ли дальнейшее снижение дисконта, вице-премьер сказал: "Да. Я об этом и ранее говорил, что при нормализации и стабилизации ситуации, налаживании логистических цепочек, транспортных поставок дисконт будет снижаться".

Новак отметил, что трудно сказать, когда завершится сокращение дисконта. "Это рыночная ситуация. Мы не можем точно говорить. Как на рынке будет складываться ситуация, так и будет", — сказал он.