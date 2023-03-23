ВАШИНГТОН, 23 мар — ПРАЙМ. США потребуется несколько лет для восполнения стратегического резерва нефти, который обмелел из-за товарных интервенций, заявила министр энергетики Дженнифер Грэнхолм. США встревожились визитом главы Китая в Москву

Выступая на бюджетных слушаниях в конгрессе, она пояснила, что процесс тормозится желанием американской администрации закупиться топливом дешевле, чем она его продавала.

"В этом году нам будет сложно воспользоваться такими низкими ценами, но мы продолжим их искать в будущем, потому что хотим сберечь доллары налогоплательщиков", — сказала Грэнхолм.

"Цель состоит в том, чтобы выкупить (нефть) обратно. Мы продавали ее в среднем по 94 доллара за баррель и хотим выкупить меньше чем за 72. Мы будем это делать… в течение следующих нескольких лет", — добавила министр.

В прошлом году президент США Джо Байден санкционировал товарные интервенции в суммарном объеме 180 миллионов баррелей для снижения внутренних цен на бензин и подвергся критике со стороны политических оппонентов за опустошение резерва без экстренной на то необходимости.