МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг вечером снижаются примерно на 1% после роста в течение трех дней, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.10 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,87%, до 76,02 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI — на 1,07%, до 70,14 доллара. Темпы снижения сохраняются по сравнению с утренними значениями.

За предыдущие три дня цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent увеличилась на 5,1%, марки WTI — на 6,11%. Росту нефтяных котировок способствовали опасения о нехватке предложения этого вида сырья на фоне проблем в банковском кризисе.

Также к ранее фиксировавшемуся стоимости "черного золота" привела статистика из США, из которой стало известно, что запасы бензина в США снизились на 6,4 миллиона баррелей (на 2,7%), до 229,6 миллиона, хотя аналитики ждали снижения показателя лишь на 1,7 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов сократились на 3,3 миллиона баррелей (на 2,8%) и составили 116,4 миллиона баррелей при прогнозе снижения на 1,5 миллиона.

В пятницу вечером американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликует недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 17 марта их число сократилось на один — до 589 агрегатов.