МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Опрошенные РИА Новости эксперты оценили, как в будущем "Роснефть" может развивать сотрудничество с китайскими компаниями: по их мнению, знаковым может стать вхождение инвесторов из КНР во флагманский нефтяной проект "Восток Ойл" на Таймыре, что позволит крупнейшей российской нефтяной компании нарастить экспорт в Китай. "Роснефть" рассчитывает увеличить число совместных проектов с CNPC

"Реальным позитивом могло бы стать вхождение китайских инвесторов в масштабный проект "Роснефти" "Восток Ойл". В текущих условиях проект в первую очередь будет ориентирован на китайский рынок, в связи с чем участие китайских компаний выглядело бы логично, но пока новостей на этот счет не было", — сказал аналитик ФГ "Финам" Сергей Кауфман.

С ним согласен и другой эксперт, портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин. По его словам, сотрудничество по "Восток Ойлу" может быть во всех сегментах бизнеса: от разведки и добычи, импорта технологий до поставок нефти и газа, реализации проектов по снижению выбросов.

"Роснефть" в рамках проекта "Восток Ойл" планирует сформировать новую нефтегазовую провинцию на полуострове Таймыр. Как ожидается, он объединит уже разрабатываемые месторождения Ванкорской группы и новые месторождения на севере Красноярского края. Под нужды проекта собираются построить порт в бухте Север, из которого нефть планируется экспортировать по Северному морскому пути. Ресурсная база проекта оценивается в 6,5 миллиарда тонн жидких углеводородов.

В 2024 году с инфраструктуры проекта сможет отгружаться до 30 миллионов тонн нефти, в 2027 году — до 50 миллионов тонн и в 2030 году — до 100 миллионов тонн. В июне 2022 года глава "Роснефти" Игорь Сечин говорил, что добыча нефти на проекте может составить до 115 миллионов тонн нефти в 2033 году.

Участниками проекта, помимо "Роснефти" с долей в 85%, также являются гонконгский трейдер Nord Axis Limited (10%) и эмиратская Fossil Trading, FZCO (5%).

КУДА РАСШИРЯТЬСЯ

По итогам визита Си Цзиньпина в Россию на этой неделе, страны заявили, что намерены осуществлять тесное партнерство в энергетике, поддерживать компании в реализации энергопроектов, в том числе в нефтегазовой отрасли. Стороны также договорились наращивать торговлю энергоносителями.

"Роснефть" в рамках визита китайской делегации провела рабочую встречу с представителями CNPC, по результатам которой Сечин заявил о желании расширять круг совместных проектов.

В четверг вице-премьер РФ Александр Новак сказал журналистам, что Россия в 2022 году поставила Китаю 67 миллионов тонн нефти, почти треть от всего экспорта, и подчеркнул, что в будущем эти объемы будут расти.

Поэтому "Роснефть" может договориться с китайской стороной об увеличении поставок нефти, считают эксперты. В частности, персональный брокер "БКС Мир инвестиций" Александр Чечерин отметил, что в недалеком будущем возможно подписание нового экспортного соглашения с CNPC.

Также, по его мнению, с этой компанией могут быть созданы проекты в форме совместного предприятия. Одно такое у "Роснефти" уже есть — она совместно с Sinopec владеет предприятием "Удмуртнефть".

По словам Чечерина, создание новых совместных предприятий поможет снизить издержки российской компании и получить дополнительные инвестиции. Для CNPC это может быть стратегический проект, обеспечивающий долгосрочную энергетическую безопасность Китая. "Совместное предприятие может быть в нескольких сферах: добыче, транспортировке и нефтепереработке, то есть охватить всю цепочку производства" — пояснил эксперт.

Кроме того, первый вице-президент ЦСР Борис Копейкин предположил, что "Роснефть" может получить от китайских партнеров необходимые для нефтяной отрасли технологические и организационные решения в разведке, добыче, транспортировке и переработке.

ТЕКУЩЕЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Сотрудничество "Роснефти" с китайскими партнерами в энергетической сфере уже охватывает все сегменты бизнеса: от добычи и поставок нефти до переработки углеводородов и нефтехимии.

"Роснефть" стала первой российской компанией, подписавшей долгосрочные контракты с китайской стороной, в том числе с CNPC — на поставку до конца первого полугодия 2038 года 325 миллионов тонн нефти. С 2005 по 2022 год совокупные поставки в Китай составили 442 миллиона тонн нефти. Дополнительно в феврале 2022 года "Роснефть" и CNPC подписали контракт на поставку 100 миллионов тонн нефти в Китай через Казахстан в течение 10 лет.

В 2018 году "Роснефть" и CNPC подписали соглашение о сотрудничестве в области разведки и добычи в РФ. CNPC получила возможность приобрести миноритарные доли в крупных нефтегазовых проектах "Роснефти".

Компании также договорились рассмотреть возможность участия CNPC в оказании сервисных услуг для этих месторождений в области геологоразведки, разработки и добычи углеводородов. В рамках подписанного в феврале 2022 года соглашения стороны также прорабатывают перспективы взаимодействия по низкоуглеродному развитию.

Кроме того, "Роснефть" и китайская Sinopec с 2006 года управляют совместным добычным предприятием "Удмуртнефть". На его балансе 33 разрабатываемых месторождения в Удмуртии. Годовой объем добычи составляет порядка 6 миллионов тонн нефти.

"Роснефть" и ряд китайских компаний в 2021 году подписали соглашения о сотрудничестве на проведение исследования ветроэнергетического потенциала проекта "Восток Ойл", предваряющего начало работ по проектированию, строительству и запуску в эксплуатацию энергоцентра на основе энергии ветра, мощность которого может составить до 200 МВт.