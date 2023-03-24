БАКУ, 24 мар — ПРАЙМ. Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR) начала транзит казахстанской нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан, сообщает пресс-служба SOCAR. Названы сроки восполнения стратегических нефтяных запасов США

"Первая партия казахстанской нефти, добываемой с месторождения "Тенгиз", 23 марта была доставлена танкером "Президент Гейдар Алиев" из порта Актау (Казахстан – ред.) в Сангачальский терминал (Азербайджан – ред.). Транспортировка казахстанской нефти по Баку-Тбилиси-Джейхан осуществляется в рамках соглашения между ГНКАР и компанией "Казмунайгаз", предусматривающего транзит 1,5 млн тонн нефти в год. До конца 2023 года по Каспийскому морю планируется выполнить 12-14 танкерных рейсов в месяц. Танкер "Шуша", который доставит очередную партию казахстанской нефти, будет отправлен из порта Актау 27 марта", — говорится в сообщении.

Ранее заместитель председателя правления АО НК "Казмунайгаз" Булат Закиров заявил, что Казахстан планирует начать отгрузку нефти с Тенгизского месторождения в Азербайджан.