МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу вечером снижаются примерно на 1%, но готовятся показать достаточно существенный рост по итогам недели, свидетельствуют данные торгов. Динамика дня обусловлена продолжающимися опасениями инвесторов в разрезе банковского сектора, следует из комментария аналитика.

По состоянию на мск 20.53 цена майских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 1,24% — до 74,96 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI — на 1,06%, до 69,23 доллара. Утром нефть снижалась в цене меньшими темпами.

Тем не менее, по итогам недели цена нефти марки Brent может показать рост на 2,74%, WTI — на 3,77%. Рынки продолжают следить за ситуаций в банковском секторе, опасаясь за дальнейшие экономический перспективы. Акции Deutsche Bank по итогам пятницы упали на 8,53%, акции Commerzbank — на 5,45%, Societe Generale — на 6,13%, Credit Suisse — на 2,51%

"Цены на нефть продолжают следовать за акциями банков, опасаясь ликвидации, поскольку никто не хочет брать на себя риск в выходные", — приводит агентство Блумберг мнение главы глобального отдела опционов на нефть в Marex North America Джонатана Вагнера (Jonathan Wagner).

Также в пятницу были опубликованы данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes о числе действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 24 марта их число увеличилось на четыре- до 593 агрегатов.