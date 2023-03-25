МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Базы США на месторождениях "Омар" и "Конико" в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии подверглись ракетному обстрелу в пятницу вечером, сообщает ливанский телеканал Al-Mayadeen. САНА назвало объем вывезенной американскими военными нефти из Сирии

"Две базы американской коалиции на месторождениях "Конико" и "Омар" к востоку от Евфрата подверглись ракетному обстрелу", — пишет телеканал.

Согласно его источникам, по "Конико" было выпущено восемь ракет, они упали на базе и около нее.

В пятницу Al-Mayadeen сообщил, что база США в провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу.

Ранее Пентагон сообщил, что США нанесли авиаудары по формированиям, связанным с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), в Сирии в ответ на атаку иранского беспилотника на базу коалиции. Иранский телеканал Press TV со ссылкой на источники в Сирии сообщил ранее, что ни один гражданин Ирана не погиб в результате ударов США в Сирии в четверг, удары пришлись не по иранским военным позициям, а, скорее всего, по зерновому центру и центру развития сельской местности в Дейр-эз-Зоре. По данным СМИ, в результате американских ударов в Дейр-эз-Зоре погибли семь человек.

Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.