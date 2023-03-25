МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Украинский трубопроводный оператор "Укртранснафта" намерен с 1 апреля повысить тариф на транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба" по территории Украины, пишет "Коммерсант" со ссылкой на агентство Argus свои источники. "Транснефть" обнаружила взрывные устройства на одной из станций "Дружбы"

Отмечается, что речь идет о повышении ставки вдвое, до 27,2 евро за тонну. Рост тарифа в Киеве объясняют затратами на восстановление нефтетранспортной инфраструктуры.

Источники связывают попытку Киева повысить ставку с политической обстановкой вокруг Венгрии, которая не намерена отказываться от покупки российской нефти.

На данный момент окончательного решения нет, продолжаются переговоры. В "Транснефти" сообщили, что компании известно о намерении Украины изменить тарифы, но о каких параметрах повышения идет речь и с какого момента тариф планируется поднять, там не знают. Этот вопрос, поясняют источники, украинская сторона должна согласовать прежде всего с получателями — Венгрией и Словакией.

Если повышение транзитной ставки будет одобрено, оно станет уже вторым с начала года, ранее тариф вырос на 18,3 процента, до 13,6 евро за тонну. В прошлом году Украина также добилась повышения стоимости прокачки с 1 апреля, тогда индексация составила почти 28 процентов, до 11,50 евро за тонну.