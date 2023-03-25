Киев повысит тариф на транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба", пишет "Ъ"
МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Украинский трубопроводный оператор "Укртранснафта" намерен с 1 апреля повысить тариф на транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба" по территории Украины, пишет "Коммерсант" со ссылкой на агентство Argus свои источники.
Отмечается, что речь идет о повышении ставки вдвое, до 27,2 евро за тонну. Рост тарифа в Киеве объясняют затратами на восстановление нефтетранспортной инфраструктуры.
Источники связывают попытку Киева повысить ставку с политической обстановкой вокруг Венгрии, которая не намерена отказываться от покупки российской нефти.
На данный момент окончательного решения нет, продолжаются переговоры. В "Транснефти" сообщили, что компании известно о намерении Украины изменить тарифы, но о каких параметрах повышения идет речь и с какого момента тариф планируется поднять, там не знают. Этот вопрос, поясняют источники, украинская сторона должна согласовать прежде всего с получателями — Венгрией и Словакией.
Если повышение транзитной ставки будет одобрено, оно станет уже вторым с начала года, ранее тариф вырос на 18,3 процента, до 13,6 евро за тонну. В прошлом году Украина также добилась повышения стоимости прокачки с 1 апреля, тогда индексация составила почти 28 процентов, до 11,50 евро за тонну.
https://1prime.ru/oil/20230325/840193876.html