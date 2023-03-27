МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Национальная нефтегазовая компания Саудовской Аравии Saudi Aramco и ее китайские партнеры по совместному предприятию начнут в Китае строительство нефтеперерабатывающего завода мощностью 300 баррелей в сутки.

Согласно пресс-релизу компании, проект будет располагаться в городе Паньцзинь провинции Ляонин на северо-востоке Китая.

"Huajin Aramco Petrochemical Company (HAPCO), совместное предприятие Aramco (30%), NORINCO Group (51%) и Panjin Xincheng Industrial Group (19%), разрабатывает комплекс, который будет включать нефтеперерабатывающий завод мощностью 300 тысяч баррелей в сутки и нефтехимический завод с годовой производственной мощностью 1,65 миллиона метрических тонн этилена и два миллиона метрических тонн параксилола. Строительство должно начаться во втором квартале 2023 года после того, как проект получит необходимые административные разрешения", — говорится в пресс-релизе на сайте саудовской компании.

Как ожидается, проект будет введен в полную эксплуатацию к 2026 году. В заявлении также отмечается, что Saudi Aramco будет поставлять до 210 тысяч баррелей сырой нефти в сутки для комплекса.

Saudi Aramco — национальная нефтегазовая компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Компания представлена на трех основных мировых энергетических рынках Азии, Европы и Северной Америки. Штат превышает 70 тысяч человек.