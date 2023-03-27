МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник днем растут уже более чем на 1% после утреннего более скромного прироста, в то время как в ближайшие дни ожидается ряд макроэкономических данных, которые могут повлиять на перспективы спроса, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. Стоимость нефти корректируются после падения на прошлой неделе

По состоянию на 14.27 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent растёт на 1,1%, до 75,41 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI — на 1,16%, до 70,08 доллара.

"В центре внимания вновь оказываются важные экономические показатели, которые должны быть опубликованы в ближайшие недели. Инвесторы хотят понять, как обстоят дела в экономике и, в конечном счете, насколько силен спрос на нефть", — сказал агентству Блумберг аналитик из Danse Bank A/S Йенс Нэрвиг Педерсен (Jens Naervig Pedersen).

Участники нефтяного рынка также ожидают и ряда ближайших из важных для нефтяного рынка статданных. Так, в среду, 29 марта, управлением энергетической информации минэнерго США будет выпущен еженедельный отчет о коммерческих запасах нефти в стране. Предыдущие данные показали неожиданный рост запасов на 1,1 миллиона баррелей, хотя аналитики, напротив, ожидали их снижения.

А в пятницу, 31 марта, будет опубликован индекс деловой активности (PMI) в производственном секторе Китая. Китай — один из крупнейших импортеров нефти в мире, за его экономическими данными пристально следят инвесторы, чтобы оценить восстановление экономики страны после политики "нулевого ковида" и объемы спроса на нефть.