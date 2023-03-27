МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Странам Центральной Европы из-за географического положения сложно отказаться от поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба", и маловероятно, что они сейчас будут делать шаги в эту сторону, поделился мнением с РИА Новости аналитик ФГ "Финам" Сергей Кауфман.

Нефтепровод "Дружба"

СМИ: Украина повысит тариф на транзит российской нефти

"Укртранснафта" намерена с 1 апреля увеличить тариф за транзит российской нефти по "Дружбе" через Украину вдвое, до 27,2 евро за тонну, сообщила в понедельник газета "Коммерсант" со ссылкой на источники. В "Транснефти" сообщили, что компании известно о намерении Украины изменить тарифы, но о параметрах и сроках там не знают. По данным газеты, рост тарифа в Киеве объясняют затратами на восстановление инфраструктуры. Согласовать изменения украинской стороне нужно прежде всего с получателями — Венгрией и Словакией, уточняет издание.

"Из-за отсутствия выхода к морю потребителям российской нефти в Центральной Европе особенно сложно отказаться от поставок из РФ, из-за чего они не сделали этого ранее и, скорее всего, не сделают и сейчас. Если геополитическая ситуация не улучшится, то в долгосрочной перспективе РФ, вероятно, потеряет и эти поставки, однако это перспектива не ближайших одного-двух лет", — прокомментировал Кауфман.

Украина ранее в этом году уже поднимала транзитный тариф по "Дружбе". С обращениями об увеличении тарифа также регулярно выступает Белоруссия, еще одна страна, через которую идет транзит российской нефти по "Дружбе".

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"В ноябре прошлого года представители Республики Беларусь просили поднять тариф на 39%, объясняя это предложение снижением объемов прокачки. Однако на данный момент страна не может диктовать собственные условия по данному вопросу, в результате чего тариф индексируется на более адекватные цифры. Например, 1 февраля 2023 года он был проиндексирован на 9%", — отметил собеседник агентства.

Нефтепровод "Дружба" берет свое начало в Альметьевске, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии в направлении Польши и Германии) и южный (по территории Украины в направлении Венгрии, Словакии, Чехии).

В Германию прокачка российской нефти по трубопроводу "Дружба" не ведется с начала 2023 года. Транспортировка в Польшу была прекращена в конце февраля. Но по данным "Коммерсанта", поставки страну могут возобновиться в апреле. Польская Orlen подала заявку на предусмотренные контрактом с "Татнефтью" объемы (200 тысяч тонн нефти в месяц,) и они могут быть включены в планы по прокачке на второй квартал 2023 года, пишет газета.