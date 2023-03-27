МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Странам Центральной Европы из-за географического положения сложно отказаться от поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба", и маловероятно, что они сейчас будут делать шаги в эту сторону, поделился мнением с РИА Новости аналитик ФГ "Финам" Сергей Кауфман. СМИ: Украина повысит тариф на транзит российской нефти

"Укртранснафта" намерена с 1 апреля увеличить тариф за транзит российской нефти по "Дружбе" через Украину вдвое, до 27,2 евро за тонну, сообщила в понедельник газета "Коммерсант" со ссылкой на источники. В "Транснефти" сообщили, что компании известно о намерении Украины изменить тарифы, но о параметрах и сроках там не знают. По данным газеты, рост тарифа в Киеве объясняют затратами на восстановление инфраструктуры. Согласовать изменения украинской стороне нужно прежде всего с получателями — Венгрией и Словакией, уточняет издание.

"Из-за отсутствия выхода к морю потребителям российской нефти в Центральной Европе особенно сложно отказаться от поставок из РФ, из-за чего они не сделали этого ранее и, скорее всего, не сделают и сейчас. Если геополитическая ситуация не улучшится, то в долгосрочной перспективе РФ, вероятно, потеряет и эти поставки, однако это перспектива не ближайших одного-двух лет", — прокомментировал Кауфман.

Украина ранее в этом году уже поднимала транзитный тариф по "Дружбе". С обращениями об увеличении тарифа также регулярно выступает Белоруссия, еще одна страна, через которую идет транзит российской нефти по "Дружбе". Названы сроки восполнения стратегических нефтяных запасов США

"В ноябре прошлого года представители Республики Беларусь просили поднять тариф на 39%, объясняя это предложение снижением объемов прокачки. Однако на данный момент страна не может диктовать собственные условия по данному вопросу, в результате чего тариф индексируется на более адекватные цифры. Например, 1 февраля 2023 года он был проиндексирован на 9%", — отметил собеседник агентства.

Нефтепровод "Дружба" берет свое начало в Альметьевске, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии в направлении Польши и Германии) и южный (по территории Украины в направлении Венгрии, Словакии, Чехии).

В Германию прокачка российской нефти по трубопроводу "Дружба" не ведется с начала 2023 года. Транспортировка в Польшу была прекращена в конце февраля. Но по данным "Коммерсанта", поставки страну могут возобновиться в апреле. Польская Orlen подала заявку на предусмотренные контрактом с "Татнефтью" объемы (200 тысяч тонн нефти в месяц,) и они могут быть включены в планы по прокачке на второй квартал 2023 года, пишет газета.