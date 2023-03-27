МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Переработка нефти в Китай в этом году, как ожидается, вырастет на 7,8%, полагают в научно-исследовательском центре государственной энергетической компании CNPC. Спрос на нефть в Китае может продемонстрировать восстановление после снижения в прошлом году. Глава МВФ ждет мощного восстановления китайской экономики

НПЗ Китая в 2023 году могут переработать 733 млн тонн нефти, что эквивалентно 14,66 млн баррелей в день, говорится в ежегодном прогнозе Научно-исследовательского института экономики и технологии (ETRI) CNPC, опубликованном в понедельник.

Потребление топлива в Китае в этом году, как ожидается, вырастет на фоне восстановления экономики после снятия карантинных мер. Так, в Sinopec ожидают роста переработки нефти в этом году на 3,3%.

"Мы ожидаем восстановления потребления топлива в 2023 году… спрос на бензин может продемонстрировать сильный рост, потребление дизтоплива может стабилизироваться и перейти к росту в дальнейшем, а спрос на авиакеросин достиг дна", — говорится в отчете ETRI.

Импорт нефти в Китай в этом году, вероятно, увеличится на 6,2%, до 540 млн тонн, или 10,8 млн баррелей в день, отметили в ETRI. Китай и Россия стали мировыми лидерами по профициту торгового баланса

Такой рост будет соответствовать прогнозам независимых аналитиков, ожидающих, что импорт нефти в Китай в этом году достигнет новых рекордных максимумов на фоне отмены карантинных ограничений и запуска новых НПЗ.

В CNPC прогнозируют, что загруженность НПЗ в Китае в 2023 году в среднем составит 79,4% против 73,6% в прошлом году. Китай стал крупнейшим переработчиком нефти в мире после расширения мощностей по производству продуктов нефтехимии.

Потребление природного газа в Китае в этом году, вероятно, увеличится на 5,2%, до 386,5 млрд кубических метров, ожидают в CNPC. В прошлом году потребление природного газа в КНР сократилось на 1,7%, продемонстрировав первое снижение за 20 лет на фоне карантинных ограничений и высоких цен на мировых рынках.

В ETRI прогнозируют, что производство бензина в Китае в этом году вырастет на 7,6%, до 156,4 млн тонн, дизельного топлива — на 6,1%, до 202,9 млн тонн, а авиатоплива — на 18,4%, до 34,9 млн тонн.