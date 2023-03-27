МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Индия в марте была крупнейшим покупателем российской нефти Urals, поставляемой морским путем. Высокий спрос на этот сорт со стороны индийских НПЗ позволяет предположить, что России удастся сохранить сильные темпы экспорта. Об этом сообщают два трейдера и свидетельствуют данные Refinitiv Eikon, представленные в понедельник. Названы факторы, мешающие отказу Центральной Европы от российской нефти

В прошлом НПЗ в Индии редко отдавали предпочтение российской нефти из-за высокой стоимости транспортировки. Однако теперь они являются ключевыми потребителями нефти, от которой отказались страны Запада.

В марте доля приобретенной покупателями в Индии нефти Urals составила более 65% от общего объема экспортных поставок этого сорта из России морским путем, согласно данным Refinitiv. По словам трейдеров, рост спроса со стороны индийских НПЗ может заставить Россию сохранить высокие темпы экспорта, несмотря на обещание Москвы сократить добычу.