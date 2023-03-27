МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник вечером растут более чем на 3,5%, свидетельствуют данные торгов. Назван ключевой "морской" импортер российской нефти

По состоянию на 20.16 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent растёт на 3,54%, до 77,23 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI — на 3,98%, до 72,02 доллара.

Стоимость нефти растет после нескольких неспокойных недель, в течение которых цены на "черное золото" демонстрировали рекордное с декабря 2021 года падение. Рынки наблюдали за ситуацией с банковским сектором и за действиями мировых центробанков, а также оценивали вероятность экономического замедления на фоне повышения ставок.

"Поскольку настроения постепенно улучшаются, а доходность осторожно повышается, цены на нефть тоже растут", — сказал порталу MarketWatch старший рыночный аналитик Oanda Крейг Эрлам (Craig Erlam). "Возможно, потребуется некоторое время, чтобы пыль осела и цены полностью отразили новые перспективы после столь бурного периода, что должно обеспечить сохранение волатильности на данный момент", — заключил эксперт.