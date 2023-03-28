Поставки российской нефти в Индию выросли в прошлом году в 22 раза
Новак сообщил о росте поставок нефти из России в Индию по итогам 2022 года в 22 раза
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МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Поставки нефти из России в Индию в прошлом году выросли в 22 раза, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Если брать поставки нефти в Индию, то они выросли в 22 раза в прошлом году", — сказал Новак в ходе итогового заседания коллегии Минэнерго РФ.
"Выросли поставки в Китайскую Народную Республику, на другие рынки", — добавил он.
Ранее в марте Новак сообщал, что Россия в прошлом году поставила в Китай около 67 миллионов тонн нефти, что составило почти треть от всего ее экспорта. Вице-премьер также отмечал, что в будущем эти объемы будут расти.
https://1prime.ru/oil/20230328/840213777.html
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