МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Поставки нефти из России в Индию в прошлом году выросли в 22 раза, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. Назван ключевой "морской" импортер российской нефти

"Если брать поставки нефти в Индию, то они выросли в 22 раза в прошлом году", — сказал Новак в ходе итогового заседания коллегии Минэнерго РФ.

"Выросли поставки в Китайскую Народную Республику, на другие рынки", — добавил он.

Ранее в марте Новак сообщал, что Россия в прошлом году поставила в Китай около 67 миллионов тонн нефти, что составило почти треть от всего ее экспорта. Вице-премьер также отмечал, что в будущем эти объемы будут расти.