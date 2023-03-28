МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. России удалось полностью перенаправить весь объем экспорта нефти, который выпал в связи с эмбарго, снижения продаж не произошло, заявил министр энергетики Николай Шульгинов.

"В связи с санкциями важно не только сохранение уровня добычи и переработки нефти, но и экспорта, и, соответственно, доходов федерального бюджета… Для этого ведется плотная работа по переориентации поставок нефти и нефтепродуктов в страны Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока. Уже сегодня можно констатировать, что удалось полностью перенаправить весь объем экспорта, который выпал в связи с эмбарго, снижения продаж не произошло", — сказал он в ходе итогового заседания коллегии Минэнерго России.