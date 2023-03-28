МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Минэнерго РФ планирует до конца года проработать расширение применения налога на дополнительный доход (НДД) для стимулирования добычи трудноизвлекаемой и нерентабельной нефти, заявил министр энергетики Николай Шульгинов.

"В нефтегазовым секторе в 2023 году мы… проработаем вопрос стимулирования добычи трудноизвлекаемой и нерентабельной нефти за счет расширения применения НДД", — сказал глава Минэнерго РФ в ходе итогового заседания коллегии министерства.