МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут во вторник днем из-за разногласий по вопросу поставок нефти между Ираком и Иракским Курдистаном, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. Поставки российской нефти в Индию выросли в прошлом году в 22 раза

По состоянию на 14.43 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,27% — до 77,97 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI — на 0,43%, до 73,12 доллара.

В понедельник агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщало, что разногласия Ирака и Иракского Курдистана привели к остановке экспорта курдами своей нефти через турецкий порт Джейхан. Ирак в ходе арбитражного дела против Турции смог добиться того, чтобы она больше не разрешала погрузку нефти в интересах Курдистана без согласия федеральных властей Ирака. Иракский Курдистан поставлял в Джейхан около 400 тысяч баррелей в день, сейчас эти поставки остановлены, сообщает Блумберг.

"Иракский спор оказал поддержку ценам, но в конечном счете он помог подтолкнуть мяч, который уже катился. Настроения на рынке улучшаются по мере того, как банковский кризис ослабевает", — сказал Блумбергу глава отдела товарной стратегии Saxo Bank Оле Слот Хансен (Ole Sloth Hansen).