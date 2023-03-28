МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. "Татнефть" получила в 2022 году прирост извлекаемых запасов нефти на Ромашкинском месторождении, которые обеспечат его разработку до 2130 года, сообщил главный геолог компании Ринат Афлятунов. Минэнерго планирует проработать налоговые стимулы для добычи нефти

"В 2022 году по кыновско-­пашийским отложениям Ромашкинского месторождения был получен прирост извлекаемых запасов нефти, обеспечивающий разработку месторождения до 2130 года", — сказал он в интервью журналу "Энергетическая политика".

Афлятунов отметил, что для дальнейшей разработки Ромашкинского месторождения "Татнефть" планирует применять как уже известные, опробованные технологии и методы увеличения нефтеотдачи, так и новые, перспективные, находящиеся на стадии опытно-­промышленных работ. Кроме того, планируется активно применять инновационные технологии разработки.

Месторождение находится в Татарстане и было открыто в 1948 году. Промышленная разработка месторождения началась в начале 50-х годов прошлого века и достигла своего пика во второй половине 70-х годов. В настоящее время Ромашкинское месторождение является одним из крупнейших нефтяных месторождений в мире.