МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. "Татнефть" получила в 2022 году прирост извлекаемых запасов нефти на Ромашкинском месторождении, которые обеспечат его разработку до 2130 года, сообщил главный геолог компании Ринат Афлятунов.
"В 2022 году по кыновско-пашийским отложениям Ромашкинского месторождения был получен прирост извлекаемых запасов нефти, обеспечивающий разработку месторождения до 2130 года", — сказал он в интервью журналу "Энергетическая политика".
Афлятунов отметил, что для дальнейшей разработки Ромашкинского месторождения "Татнефть" планирует применять как уже известные, опробованные технологии и методы увеличения нефтеотдачи, так и новые, перспективные, находящиеся на стадии опытно-промышленных работ. Кроме того, планируется активно применять инновационные технологии разработки.
Месторождение находится в Татарстане и было открыто в 1948 году. Промышленная разработка месторождения началась в начале 50-х годов прошлого века и достигла своего пика во второй половине 70-х годов. В настоящее время Ромашкинское месторождение является одним из крупнейших нефтяных месторождений в мире.
https://1prime.ru/oil/20230328/840218997.html
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