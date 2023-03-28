БРЮССЕЛЬ, 28 мар — ПРАЙМ. США вышли на первое место по поставкам нефти в Евросоюз к концу 2022 года, в то время как Россия сократила свою долю с 31% до 4%, сообщило во вторник европейское статистическое агентство "Евростат". Пираты захватили танкер датской компании в Гвинейском заливе, пишет СМИ

По его данным, в период с последнего квартала 2021 года до января 2022 года импорт нефти из России оценивался в районе 40-50 миллионов баррелей в месяц, что составляло, соответственно, от 24 до 31% общего импорта стран Евросоюза. Доля США в то время составляла 10–13%.

Примерно такие же объемы нефти в ЕС поставляли Казахстан и Норвегия.

После начала спецоперации на Украине доля России на нефтяном рынке ЕС была нестабильна: в феврале и апреле она составляла 33% и 30%. При этом в марте этот показатель снижался до 18%.

Но в декабре, когда начали действовать санкции против российской нефти, ее доля на рынке ЕС упала до 4% от общего объема европейского импорта, указали в "Евростат".

В то же время, США нарастили свою долю в поставках в ЕС на 6% до 18% по сравнению с декабрем 2021 года, заняв первое место по объему экспорта нефти в ЕС. Также поставки в Евросоюз значительно увеличили Норвегия, Великобритания и Ливия.

В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.