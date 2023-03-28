МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник вечером продолжают расти после новостей о разногласиях по вопросу поставок "черного золота" между Ираком и Иракским Курдистаном, свидетельствуют данные торгов. Евростат назвал главного экспортера нефти в Евросоюз

По состоянию на 20.20 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 1,17% — до 78,67 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI — на 1,46%, до 73,87 доллара.

Ранее в понедельник агентство Блумберг сообщило об остановке экспорта курдами своей нефти через турецкий порт Джейхан на фоне разногласий Ирака и Иракского Курдистана. Агентство уточнило, что Иракский Курдистан поставлял в Джейхан около 400 тысяч баррелей в день.

Также рынки пребывают в ожидании выхода данных по коммерческим запасам нефти в США, публикация которых запланирована на вечер среды. Согласно порталу DailyFX, аналитики ожидают увеличения запасов на 187 тысяч баррелей за неделю, окончившуюся 24 марта. Предыдущий отчет показал неожиданный рост запасов на 1,1 миллиона баррелей.