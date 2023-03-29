МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. "Роснефть" и Indian Oil Company заключили соглашение о существенном увеличении поставок нефти в Индию и диверсификации ее сортов, сообщила российская компания. СМИ сообщили о нежелании США пересматривать "потолок" цен на нефть

Кроме того, Сечин встретился с представителями индийских ведомств и главами крупнейших нефтегазовых компаний. Стороны обсудили расширение комплексного сотрудничества в ТЭК и возможность взаиморасчетов в нацвалютах, добавляется в сообщении.