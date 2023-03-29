"Роснефть" существенно увеличит поставки нефти в Индию
"Роснефть" заключила соглашение о существенном увеличении поставок нефти в Индию
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МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. "Роснефть" и Indian Oil Company заключили соглашение о существенном увеличении поставок нефти в Индию и диверсификации ее сортов, сообщила российская компания."Между ПАО "НК "Роснефть" и Indian Oil Company было заключено соглашение о существенном увеличении поставок нефти в Индию и диверсификации ее сортов. Свои подписи под документом поставил главный исполнительный директор ПАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин и Председатель Indian Oil Corporation Ltd. Шрикант Мадхав Вайдья", — говорится в сообщении.
Кроме того, Сечин встретился с представителями индийских ведомств и главами крупнейших нефтегазовых компаний. Стороны обсудили расширение комплексного сотрудничества в ТЭК и возможность взаиморасчетов в нацвалютах, добавляется в сообщении.
https://1prime.ru/oil/20230329/840228280.html
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