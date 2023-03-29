МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду днем увеличили темп роста более чем на 1% за счёт возможных проблем с её поставками на мировой рынок, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. "Роснефть" существенно увеличит поставки нефти в Индию

По состоянию на 14.47 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивает на 1,02%, до 78,94 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI — на 1,33%, до 74,16 доллара.

"Проблемы с поставками продолжают поддерживать рост цен на нефть", — сказал агентству Блумберг глава отдела товарной стратегии ING Groep NV Уоррен Паттерсон (Warren Patterson).

Ряд нефтяных компаний отреагировал на разногласия властей Ирака и Иракского Курдистана, которые привели к остановке поставок нефти из Курдистана через иракский нефтепровод в порт Джейхан, находящийся в Турции. Экспорт нефти через нефтепровод может не возобновиться в течение двух-трех недель, что может привести к снижению добычи нефти в Ираке на 200 тысяч баррелей в день, добавляет агентство Блумберг, ссылаясь на фирму FGE, консультирующую энергокомпании.

Так, норвежской DNO даже пришлось начать сворачивать добычу там из-за того, что в хранилищах заканчивается место для складирования нефти на время остановки экспорта. Кроме того, Блумберг сообщает, что две другие компании пока ожидают развития событий, но одна из них заявила, что остановит добычу, если экспорт не возобновится в течение недели.

Инвесторы также ждут данных о коммерческих запасах нефти в США, официальная статистика будет опубликована вечером в среду. Ранее Американский институт нефти дал свою оценку динамике запасов, по его данным, за неделю по 24 марта они снизились на 6,1 миллиона баррелей. А неделей ранее показатель неожиданно вырос на 1,1 миллиона.