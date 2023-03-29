МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Норвежская нефтегазовая компания DNO ASA начала закрывать свои нефтяные месторождения, расположенные в Иракском Курдистане, в силу невозможности поставок с них по нефтепроводу в Турцию, сообщает компания в своем пресс-релизе. СМИ сообщили о нежелании США пересматривать "потолок" цен на нефть

"DNO ASA, норвежская нефтегазовая компания, сегодня объявила о начале плановой остановки своих нефтяных месторождений в Иракском Курдистане через четыре дня после получения распоряжения временно прекратить поставки по трубопроводу Ирак — Турция, предназначенному для средиземноморского порта Джейхан, после арбитражного решения, вынесенного в пользу Ирака против Турции за экспорт курдской нефти без разрешения Багдада", — говорится в релизе. Компания поясняет, что ранее она направляла добытую нефть в хранилища, однако место там ограничено.

Глава компании выразил сожаление о том, что до такого решения дошло, "учитывая его вероятное влияние на продолжающиеся перебои в нефтяных поставках". DNO прекращает добычу на месторождениях Peshkabir и Tawke. Добыча на первом была остановлена в ночь на вторник, остановка на втором, по заявлению компании, "займет дополнительный день или около того". Объемы добычи на обоих месторождениях в прошлом году составляли 107 тысяч баррелей в день.

В понедельник агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщало, что разногласия центрального Ирака и Иракского Курдистана привели к остановке экспорта курдами своей нефти через турецкий порт Джейхан. Ирак в ходе арбитражного дела против Турции смог добиться того, чтобы она больше не разрешала погрузку нефти в интересах Курдистана без согласия федеральных властей Ирака. Иракский Курдистан поставлял в Джейхан около 400 тысяч баррелей в день, сейчас эти поставки остановлены, уточнило агентство.

DNO ASA — норвежская нефтегазовая компания, оперирующая в Северном море, на Ближнем Востоке и в Западной Африке. Основана в 1971 году, штаб-квартира расположена в Осло.