МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 24 марта, сократились на 7,5 миллиона баррелей, или на 1,6%, — до 473,7 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации Минэнерго страны. Компания DNO сворачивает добычу нефти в Иракском Курдистане

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали, напротив, роста запасов на 0,1 миллиона баррелей.

Стратегический резерв нефти в США при этом не изменился: показатель остается на уровне 371,6 миллиона баррелей с января. До того он снижался еженедельно начиная с сентября 2021 года. В итоге сейчас этот резерв все еще находится на минимуме с декабря 1983 года.

Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) за отчетный период снизились до 35,2 миллиона баррелей с 36,8 миллиона.

В то же время запасы бензина в США снизились на 2,9 миллиона баррелей (на 1,3%), до 226,7 миллиона. Аналитики ждали снижения показателя на 1,6 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 0,3 миллиона баррелей (на 0,2%) и составили 116,7 миллиона баррелей. Прогнозировалось уменьшение на 1,5 миллиона.

Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 24 марта, уменьшилась на 100 тысяч баррелей в сутки, до 12,2 миллиона баррелей в день, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны.

А в среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 12,225 миллиона баррелей в сутки.

Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По окончательным данным, добыча нефти в США в декабре составила 12,1 миллиона баррелей в сутки, в январе — 12,24 миллиона баррелей в день. А за весь прошлый год добыча в среднем оценивается в 11,88 миллиона баррелей в сутки.

Минэнерго США 7 марта понизило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 50 тысяч баррелей в день — до 12,44 миллиона баррелей, на 2024 год — на 20 тысяч баррелей в сутки, до 12,63 миллиона баррелей в день.