МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Добыча нефти с учетом конденсата в России в феврале 2023 года снизилась на 8,5% по сравнению с январем — до 42,1 миллиона тонн, среднесуточная добыча в баррелях в прошедшем месяце выросла на 1,3% и составила 11,02 миллиона, сообщает Росстат. Запасы нефти в США неожиданно снизились к 24 марта

"Добыча нефти с учетом газового конденсата в феврале 2023 года снизилась по сравнению с февралем 2022 года на 0,2%, составив 42,1 миллиона тонн. По сравнению с январем 2023 года снижение добычи составило 8,5%. За два месяца 2023 года ее добыто 88,1 миллиона тонн, что на 0,6% меньше, чем за январь-февраль 2022 года", — сообщает Росстат.

Из этого следует, что среднесуточная добыча нефти с конденсатом в РФ в феврале составила 11,021 миллиона баррелей в сутки (используя коэффициент перевода 7,33 для жидких углеводородов), а в январе была на уровне 10,877 миллиона. Таким образом, в отчетном месяце она выросла примерно на 144 тысячи баррелей в сутки, или на 1,3%.

При этом добыча нефти без газового конденсата составила 38,5 миллиона тонн, что на 1,3% меньше февраля 2022 года и на 8,5% ниже, чем в январе 2022 года, уточняет Росстат. В среднесуточном выражении в баррелях показатель составил 9,941 миллиона (используя коэффициент 7,23 для нефти).

В рамках соглашения ОПЕК+ разрешенный уровень добычи для РФ в феврале составлял 10,478 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, Россия, вероятно, не добыла в отчетном месяце порядка 537 тысяч баррелей в сутки, чтобы полностью выбрать всю квоту. При этом Минэнерго РФ ранее неоднократно подчеркивало, что методика альянса основывается на широком диапазоне данных, а само ведомство для различных месторождений использует разные коэффициенты перевода.

С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель — более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. Россия в ответ запретила с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.

В феврале вице-премьер России Александр Новак анонсировал, что Россия в марте добровольно сократит добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки, что будет способствовать восстановлению рыночных отношений. Позднее он уточнил, что сокращение будет от уровня февраля, и его действие продлено до конца июня 2023 года.

УГОЛЬ

Добыча угля в России в феврале снизилась в годовом выражении на 2,8% — до 35,2 миллиона тонн, за два месяца текущего года — на 2,3%, до 70,2 миллиона тонн, сообщил Росстат. Минэнерго отметило снижение добычи угля в России

"В феврале 2023 года добыто 35,2 миллиона тонн угля всех сортов, что на 2,8% меньше, чем в феврале 2022 года, но на 0,9% больше, чем в январе 2023 года", — говорится в сообщении ведомства.

Там сказано, что всего за первые два месяца 2023 года в России добыто 70,2 миллиона тонн угля всех сортов. По сравнению с январем-февралем 2022 года объемы добычи сократились на 2,3%.

В частности, добыча каменного угля всех видов (включая антрацит, коксующийся уголь и прочий каменный уголь) в феврале составила 27,3 миллиона тонн. Это на 5,4% меньше, чем в феврале 2022 года, но на 3,7% больше, чем в январе 2023 года. За январь-февраль добыча каменного угля составила 53,6 миллиона тонн (снижение на 6,3% в годовом выражении).

Добыча антрацита составила 1,9 миллиона тонн, снизившись на 14,6% к февралю 2022 года и на 7,7% — к январю 2023 года. За два месяца добыча антрацита уменьшилась на 12,3% в годовом исчислении, составив 3,9 миллиона тонн.

Добыча коксующегося угля составила 8,8 миллиона тонн. Это больше показателей февраля 2022 года и января 2023 года на 6,1% и на 12,3% соответственно. В целом за два месяца 2023 года добыча коксующегося угля снизилась на 1,2% к аналогичному прошлогоднему периоду — до 16,6 миллиона тонн.