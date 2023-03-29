МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду вечером снижаются в пределах 1% после публикации отраслевой макростатистики по США, свидетельствуют данные торгов. В России увеличилась добыча нефти и конденсата

По состоянию на 20.26 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,65%, до 75,63 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI — на 0,14%, до 73,1 доллара.

Рынки оценивают статистику, опубликованную ранее в среду. Так, коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 24 марта, сократились на 7,5 миллиона баррелей, или на 1,6%, — до 473,7 миллиона баррелей, хотя аналитики ожидали роста запасов на 0,1 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны.

При этом запасы бензина в США снизились на 2,9 миллиона баррелей при прогнозе снижения показателя на 1,6 миллиона баррелей, а запасы дистиллятов выросли на 0,3 миллиона баррелей, хотя прогнозировалось уменьшение на 1,5 миллиона.

До публикации статистики цены на нефть росли более чем на 1%.

"Усиление спроса на бензин привело к солидному сокращению запасов, в то время как ослабление спроса на дистилляты привело к увеличению запасов", — сказал порталу MarketWatch ведущий нефтяной аналитик по Северной и Южной Америке в Kplr Мэтт Смит (Matt Smith).