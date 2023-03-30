МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Ливан ожидает скорой поставки из России 25 тысяч тонн пшеницы и 10 тысяч тонн топлива, Москва прорабатывает логистику, заявил РИА Новости посол Ливана в РФ Шауки Бу Нассар. Песков переадресовал вопрос о "запрете" экспорта подсолнечника и пшеницы

В ноябре 2022 года и. о. министра общественных работ и транспорта Ливана Али Хамия сообщил РИА Новости, что Ливан получит безвозмездно от РФ 25 тысяч тонн пшеницы и 10 тысяч тонн топлива. Он заявил, что даты поставок будут определены позднее.

"Поставка (зерна и нефтепродуктов) скоро будет, но непонятно, в каком месяце. МЧС России готовит логистику, чтобы провезти в порт Бейрута", — сказал Нассар.

"Господин Путин подписал приказ, что 25 тысяч тонн зерна и 10 тысяч тонн топлива будут в Ливане, политический вопрос уже решён. Ждём с российской стороны (отправку)", — добавил дипломат.

Ливан больше трех лет находится в глубоком финансово-экономическом кризисе, который сопровождается политической и общественной напряженностью. На фоне кризиса практически полностью оказалась парализована банковская система, национальная валюта относительно доллара обесценилась более чем в 20 раз. В результате более 70% населения оказались за чертой бедности.