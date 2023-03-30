МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг утром умеренно растут, в то время как на рынке преобладают некоторые сомнения в перспективах предложения в связи с ситуацией с поставками иракской нефти, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. В России увеличилась добыча нефти и конденсата

По состоянию на 8.54 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,06%, до 77,64 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI — на 0,11%, до 73,05 доллара.

"Снижение цен на нефть после банковского кризиса может остаться позади. Однако рынок также обеспокоен поставками с Ближнего Востока", — сказала агентству Bloomberg рыночный аналитик Saxo Capital Markets Ltd. Джессика Амир (Jessica Amir).

Разногласия между центральным Ираком и Иракским Курдистаном привели к остановке поставок курдской нефти через нефтепровод Ирака в порт Джейхан, расположенный в Турции. По состоянию на прошлой год Курдистан поставлял в Джейхан около 400 тысяч баррелей в день, однако сейчас эти поставки приостановлены иракской стороной. А норвежская компания DNO ASA, оперирующая в Курдистане, в среду заявила о сворачивании своей деятельности.