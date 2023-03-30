В ЕК заявили об отсутствии консенсуса по "потолку" цен на нефть
ЕК заявила об отсутствии единогласия по поводу изменения "потолка" цен на российскую нефть
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МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. В ЕС и G7 пока не сформировалось большинство, которое позволило бы изменить действующий "потолок" цен на российскую нефть, сообщил официальный представитель Европейской комиссии Даниэль Ферри.
Он рассказал в ходе брифинга, что ведомство провело собственное исследование по данному вопросу, основываясь на контактах со странами-членами ЕС.
"На данный момент нет большинства для того, чтобы изменить потолок цен", — заявил Ферри.
Аналогичная ситуация сложилась в "Большой семерке", добавил он.
Ценовой лимит на морские поставки российской нефти действует с декабря прошлого года. К нему присоединились страны Евросоюза, G7 и Австралия. На данный момент "потолок" составляет 60 долларов за баррель.
Ранее стало известно, что некоторые страны, среди которых США, Польша и Литва, хотят пересмотреть уровень "потолка". Предлагается в том числе снизить его до 51,45 доллара за баррель.
https://1prime.ru/oil/20230330/840242477.html
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