МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. В ЕС и G7 пока не сформировалось большинство, которое позволило бы изменить действующий "потолок" цен на российскую нефть, сообщил официальный представитель Европейской комиссии Даниэль Ферри. СМИ сообщили о нежелании США пересматривать "потолок" цен на нефть

Он рассказал в ходе брифинга, что ведомство провело собственное исследование по данному вопросу, основываясь на контактах со странами-членами ЕС.

"На данный момент нет большинства для того, чтобы изменить потолок цен", — заявил Ферри.

Аналогичная ситуация сложилась в "Большой семерке", добавил он. Эксперт предположил, на сколько G7 могут снизить потолок цен на нефть

Ценовой лимит на морские поставки российской нефти действует с декабря прошлого года. К нему присоединились страны Евросоюза, G7 и Австралия. На данный момент "потолок" составляет 60 долларов за баррель.

Ранее стало известно, что некоторые страны, среди которых США, Польша и Литва, хотят пересмотреть уровень "потолка". Предлагается в том числе снизить его до 51,45 доллара за баррель.