МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг днем растут более выраженно, чем утром, пока рынок оценивает вероятность перебоев в поставках этого сырья на рынок на волне общего улучшения настроений после страхов глобального банковского кризиса, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. В ЕК заявили об отсутствии консенсуса по "потолку" цен на нефть

По состоянию на 14.01 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,82%, до 78,23 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI — на 0,93%, до 73,65 доллара. Утром нефть дорожала скорее символически.

Ралли на фондовых рынках указывает на то, что "в настоящее время рынок считает, что банковский кризис не является системным, и это оказывает поддержку нефти. К тому же ситуация с курдами — прекращение экспорта нефти — также влияет на вопрос поставок", сказал агентству Блумберг аналитик PVM Oil Associates Ltd. Тамаш Варга (Tamas Varga).

Около 400 тысяч баррелей в день перестало экспортироваться в турецкий порт Джейхан после того, как Турция закрыла транспортировку нефти из Курдистана по требованию центральных властей Ирака 25 марта. Багдад заявил, что нефть, добываемая в Иракском Курдистане, поставляется через иракский нефтепровод без одобрения властей страны, и выиграл право контролировать курдские поставки через международный арбитражный суд.

Поддержку ценам оказывают также оптимистичные настроения на рынке и крепнущие надежды инвесторов на то, что самые тяжелые моменты банковских беспокойств в марте уже позади. Участники рынка стали более склонны к покупке рисковых активов, таких как нефть, после того, как в понедельник First-Citizens Bank объявил о приобретении всех депозитов и кредитов обанкротившегося Silicon Valley Bank.

Влияют на рост цен также статданные из США, согласно которым коммерческие запасы нефти в стране уменьшились на 7,5 миллиона баррелей, а также слабеющий доллар, курс которого снижается к евро и иене.