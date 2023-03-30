Цена нефти ускорила темпы роста на возможных перебоях в поставках и банковском успокоении
МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг днем растут более выраженно, чем утром, пока рынок оценивает вероятность перебоев в поставках этого сырья на рынок на волне общего улучшения настроений после страхов глобального банковского кризиса, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 14.01 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,82%, до 78,23 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI — на 0,93%, до 73,65 доллара. Утром нефть дорожала скорее символически.
Ралли на фондовых рынках указывает на то, что "в настоящее время рынок считает, что банковский кризис не является системным, и это оказывает поддержку нефти. К тому же ситуация с курдами — прекращение экспорта нефти — также влияет на вопрос поставок", сказал агентству Блумберг аналитик PVM Oil Associates Ltd. Тамаш Варга (Tamas Varga).
Около 400 тысяч баррелей в день перестало экспортироваться в турецкий порт Джейхан после того, как Турция закрыла транспортировку нефти из Курдистана по требованию центральных властей Ирака 25 марта. Багдад заявил, что нефть, добываемая в Иракском Курдистане, поставляется через иракский нефтепровод без одобрения властей страны, и выиграл право контролировать курдские поставки через международный арбитражный суд.
Поддержку ценам оказывают также оптимистичные настроения на рынке и крепнущие надежды инвесторов на то, что самые тяжелые моменты банковских беспокойств в марте уже позади. Участники рынка стали более склонны к покупке рисковых активов, таких как нефть, после того, как в понедельник First-Citizens Bank объявил о приобретении всех депозитов и кредитов обанкротившегося Silicon Valley Bank.
Влияют на рост цен также статданные из США, согласно которым коммерческие запасы нефти в стране уменьшились на 7,5 миллиона баррелей, а также слабеющий доллар, курс которого снижается к евро и иене.
https://1prime.ru/oil/20230330/840242581.html